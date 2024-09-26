السوبر الأفريقي .. الكاف يرفض التدريب على ملعب المباراة

الشارقة - اميمة ياسر - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في الثامنة مساء اليوم الخميس على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وكان الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز يرغب في خوض المران الختامي على ملعب المملكة أرينا الذي يستضيف مباراة السوبر الأفريقي غداً الجمعة، إلا أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطروا النادي بصعوبة ذلك الأمر سواء للزمالك أو الأهلي نظراً لقيام المسؤولين على الملعب بإنهاء بعض الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمباراة .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.