الدوري الأوروبي.. جالاتا سراي يحسم القمة التركية اليونانية على حساب باوك

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق جالاتا سراي التركي مواجهته الصعبة امام فريق باوك سالونيك اليوناني بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد رامس بارك بمدينة اسطنبول ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدوري الأوربي لهذا الموسم.

أجواء ساخنة احاطت بالمباراة نظرا لوجود توترات سياسية معتادة بين الدولتين تركيا واليونان الا ان المدرجات شهدت تشجيعا ومؤازرة كبيرة من جانب الجماهير التركية لبطل الدوري التركي .

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تقدم فريق جالاتا سراي بهدف سجله الغاني عبد الرحمن بابا مدافع باوك اليوناني في مرماه في الدقيقة ٤٨ الا ان اليوناني يانيس كونستانتاليس أدرك التعادل لفريق باوك في الدقيقة ٦٥ الا ان يوناس اوكاجون سجل الهدف الثاني لفريق جالاتاسراي من تمريرة من النيجيري فيكتور اوسيمين قبل ان يسجل النجم الارجنتيني مانويل ايكاردي الهدف الثالث لفريق جالاتا سراي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ويفوز جالاتا سراي بثلاثة أهداف مقابل هدف .