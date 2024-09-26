«لا يمانع اللعب في مصر».. وكيل لاعبين: من الوارد رؤية سيرجيو راموس في الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف عمر زعلوك، وكيل اللاعبين، عن حقيقة دخول الزمالك في مفاوضات مع النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، للعب في صفوف القلعة البيضاء.

وقال زعلوك، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "القاهرة 24": خلال الفترة الماضية عقدنا أكثر من اجتماع مع وكيل أعمال سيرجو راموس، للعب في صفوف الزمالك.

وأضاف وكيل اللاعبين: "سيرجيو راموس لا يمانع اللعب في مصر، ورحب على اللعب في صفوف نادي الزمالك، وعلي هشام نصر نجل هشام نصر نائب رئيس النادي هو من تحدث معي بشأن الدخول في مفاوضات مع راموس، وهو المسئول عن التسويق في نادي الزمالك. "

وتابع: "من الوراد أن نرى سيرجيو راموس في نادي الزمالك الفترة المقبلة، في حال الوصول إلى اتفاق مالي يرضي الطرفين."

واختتم زعلوك تصريحاته قائلا: "علقنا المفاوضات لحين الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي، ولكن الموضوع ليس بعيدا جدا، وآخر مكالمة جمعتني بوكيل راموس وشقيقه كانت بالأمس.

يشار إلى أن الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، يستعد حاليا لمواجهة النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في المملكة العربية السعودية.