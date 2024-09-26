ملف الخليج 365.. آخر استعدادات الأهلي والزمالك.. قسط عبدالمنعم.. اقتراب برتغالي من الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

"استقبال بالورود".. بعثة الأهلي تصل إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي (صور)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المملكة العربية السعودية، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

Couples الدوري المصري.. "باعمل حاجات بتقولي عليها فبسجل أهداف".. حكاية حب زيزو وهدى (صور وفيديو)

ملأت هدي بهاء قلب المتألق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي بنادي الزمالك، حتى أصبحت تميمة الحظ في مشواره الكروي سواء مع الفارس الأبيض أو منتخب مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

ذكريات سوبر الأهلي والزمالك 94.. رفض السفر على نفس طائرة وطموح قائد الأبيض

تفصلنا ساعات ساعات قليلة على كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، وذلك بعد 30 عاما من أول مواجهة بين الثنائي في المسابقة الأفريقية، والتي فاز الأبيض بها آنذاك، بصاروخية لأيمن منصور في الدقائق الأخيرة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

نجم الزمالك لمصراوي: الأهلي الأكثر استقراراً.. ومباراة القمة لا تعترف سوى بأداء اللاعبين في الملعب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة السوبر الأفريقي، التي سوف تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"يكفي خطأ دفاعي واحد"... إيناسيو يتحدث لمصراوي عن الفارق بين الأهلي والزمالك

أوضح البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق، الفارق بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قبل مباراة السوبر بينهما يوم الجمعة المقبل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

نيس الفرنسي يرسل قيمة القسط الأول إلى النادي الأهلي

أرسل نادي نيس الفرنسي إلى النادي الأهلي، الدفعة الأولى الخاصة بانتقال محمد عبد المنعم لاعب المارد الأحمر السابق، إلى الفريق الفرنسي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"اعتزال واحتراف و4 بطولات".. ماذا تغير في الزمالك منذ نهائي القرن؟

يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا بالسعودية، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الثنائي بالمسابقة، إذ سبق وجمع بينهما لقاء عام 1994، وانتهى لصالح الأبيض بهدف لأيمن منصور. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

رسميا.. لاعب الأهلي ينتقل إلى نادي زد لمدة 4 سنوات

نجح فريق زد، في الحصول على خدمات عمار حمدي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

نوستالجيا الدوري المصري.. أحمد صابر حارس المقاولون العرب بطل أفريقيا مع الفراعنة ودرب صلاح والنني (فيديو)

أجرى موقع الخليج 365، حواراً مطولاً مع حارس مرمى المقاولون العرب السابق أحمد صابر، الذي تحدث معنا عن بدايته في كرة القدم، وأبرز النجوم الذين زاملهم خلال مشواره في المقاولون العرب ومنتخب مصر، وألقابه مع المنتخب الوطني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

على ملعب الشباب.. موعد أول مران للزمالك في السعودية استعدادا لمواجهة الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض المران الأول بالسعودية اليوم الأربعاء في السادسة مساءً، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي.(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"طائرة خاصة وطقوس لأكرم توفيق".. لقطات من سفر بعثة الأهلي إلى السعودية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة منذ قليل، في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل.(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم مدافع برتغالي

اقترب نادي الزمالك، من التعاقد مع البرتغالي جيفرسون كوستا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)