عبد المنصف لمصراوي: تصريحات الأهلي الأقرب للفوز لابد أن تمنح لاعبي الزمالك حافز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب كل عشاق ومحبي كرة القدم المصرية والأفريقية بشكل عام، انطلاق مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وقال عبد المنصب في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية الأخيرة ليست مقياس، لتحديد الفريق الأقرب للفوز في المباراة المقبلة باعتبارها مباراة خارج التوقعات".

وأضاف: "الأفضل وقت المباراة واللي تركيزه واستعداده للقاء أفضل، سيكون له الفرصة الأكبر في الفوز بالقاء، على الرغم من أن جاهزية خلال الفترة الماضية هى الأعلى، إلا إنها ليست مقياس للمباراة".

وتابع: "لا بد أن يظهر لاعبي الزمالك رد فعل قوي، في ظل التصريحات التي تشير إلى أن كافة النادي الأهلي هى الأرجح للفوز بالسوبر وهذا أمر لا بد أن يمنح لاعبي الفارس الأبيض حافز كبير لحصد اللقب".

واختتم عبد المنصف تصريحاته: "يجب على جميع اللاعبين داخل نادي الزمالك، الرد على كل من قلل من إمكانياتهم ومن إسم نادي الزمالك، وهذا لا بد أن يكون الحافز الأكبر للاعبي الزمالك وأتوقع أن هذا الأمر سيجعل لاعبي الزمالك تظهر بشكل مغاير في اللقاء".

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موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي