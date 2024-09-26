إيناسيو يتحدث لمصراوي عن مواجهته للنادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تحدث البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب الزمالك السابق، عن المباراة التي جمعته بالنادي الأهلي سابقاً، وذلك خلال فترة توليه المهمة الفنية للفارس الأبيض.

وقال إيناسيو في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لقد واجهت الأهلي مرة واحدة، وكان هناك فرق كبير بين الفريقين في ذلك الوقت؛ كان الأهلي قويًا جدًا مقارنة بالزمالك".

كما وجه نصيحة خاصة لكولر وجوميز: "الجانب الذهني مهم للغاية، يجب على المدرب أن يعرف لاعبيه جيدًا ليتمكن من التواصل معهم سواء بشكل فردي أو جماعي".

ومن المقرر أن يلتقي القطبين يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا وذلك في السوبر الأفريقي، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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