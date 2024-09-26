في غياب محمد عبد المنعم .. نيس يتعادل مع ريال سوسيداد

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق نيس الفرنسي الذي يلعب له النجم المصري محمد عبد المنعم بهدف لكل فريق مع منافسه ريال سوسيداد الأسباني ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدوري الأوربي والتي جمعت الفريقين على ملعب لاريفيرا بمدينة نيس الفرنسية .

غاب النجم المصري محمد عبد المنعم عن المشاركة في المباراة حيث ظل على دكة البدلاء طوال التسعين دقيقة ولم يشركه المدير الفني لفريق نيس الفرنسي فرانك هايسي .

تقدم فريق ريال سوسيداد الأسباني بهدف لمهاجمه الأسباني بارينتشيكيا الا ان نيس الفرنسي نجح في ادراك التعادل عن طريق الهولندي بابلو روزاريو في الدقيقة ٤٥ من احداث المباراة .