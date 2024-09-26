الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام تفينتي

ياسر رشاد - القاهرة - فرط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في نقطتين على ملعبه ووسط جماهيره بعد تععادله امام ضيفه تفينتي الهولندي بهدف لكل فريق، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي موسم 2024-2025.

نجح مانشستر يونايتد في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف بعد سيطرة واضحة على وسط الملعب منذ الدقيقة الأولى.

وأحرز الدنماركي المخضرم كريستيان إيركسن هدف الشياطين الحمر في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة والهجمات الخطيرة لينجح تفينتي في إدراك التعادل عن طريق لامرز في الدقيقة 68.

ضغط اليونايتد بقوة في الدقائق المتبقية، بحثاً عن إستعادة تقدمه الا أن دفاعات تفينتي كانت بالمرصاد لتنته المواجهة بالتعادل 1-1.