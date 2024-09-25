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تحقيق عاجل في بعثة الزمالك بالسعودية بسبب تسريب مران الفريق

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ياسر رشاد - القاهرة - تعجب الإعلامي خالد الغندور من تسريب جزء من مران الزمالك الأول الذي أقيم علي ملعب الشباب بالسعودية.

قال خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"
تسريب جزء من مران الزمالك في وحسين لبيب يفتح تحقيق عاجل خاصة أن ذلك لم يحدث في معسكرات سابقة".

وواصل:"حالة من عدم الرضا سيطرت علي بعثة الزمالك المتواجدة في السعودية بسبب تسريب جزء من مران الزمالك قبل لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي".

حسين لبيب رئيس الزمالك فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسبب في تسريب مران الزمالك وإرساله عبر جروبات الواتساب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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