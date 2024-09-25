حسام عبد المجيد: هدفنا الفوز بالسوبر من أجل جماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض يسعى لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وقال اللاعب في تصريحات على هامش الأنشطة الإعلامية المخصصة من الاتحاد الأفريقي: " "الزمالك استعد جيداً للقاء السوبر، والأجواء في المملكة العربية السعودية طيبة للغاية".

وأضاف حسام عبد المجيد : "جماهير الزمالك تساندنا وتؤازرنا في كل مكان، وهدفنا التتويج بلقب السوبر لإسعادهم".

واختتم تصريحاته قائلاً: "مباراة كاس السوبر أمام الأهلي ستكون قوية، وسنبذل أقصى جهد من أجل الفوز باللقب والعودة إلى القاهرة باللقب الأفريقي".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.