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إيناسيو: شيكابالا أفضل لاعب دربته في مصر.. ومباراة السوبر الافريقي خارج التوقعات

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغالي إيناسيو مدرب للزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.

وقال إيناسيو في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"أتابع نتائج دائمًا وتحديدا نادي الزمالك، الدوري المصري هو دوري قوي، ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين".

وأضاف:"مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي سوف تكون قوية للغاية، ومتكافئة الفارس الأبيض قادر على الفوز وأيضًا المارد الأحمر قادر على الفوز".

وأكمل:"جوميز مدرب كبير ولديه شخصية قوية، نادي الزمالك يمتلك فريق كبير".

وأختتم حديثه قائلًا:"محمود عبد الرازق شيكابالا هو أفضل لاعب قمت بتدريبه في مصر ويعتبر من أفضل اللاعبين المهاريين في الكرة المصرية".

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقي يوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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