محمد شبانة: ماذا ستفيد قرارات لجنة الانضباط !

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طالب بضرورة تطبيق اللوائح خلال اجتماع رؤساء الأندية مع رابطة الأندية واتحاد الكرة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الخطيب رفض تغيير لوائح كأس مصر لأنه اتخذ قرارًا بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة ويعلم النتائج جيدًا، لكن في نفس الوقت كان يريد تطبيق اللوائح التأديبية والإسراع في تنفيذها بعدما تقدم النادي الأهلي بشكاوى سابقة مر عليها شهرين وأيضا نادي بيراميدز تقدم بشكاوى هو الآخر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على قناة Etc: "الأهلي قدم شكوى رسمية ضد ما حدث في لقاء بيراميدز منذ شهرين كاملين وكذلك بيراميدز ردوا بتقديم شكاوى اخرى، ورغم ذلك لم يتم إصدار أي عقوبات رسمية حتى الآن، ثم خرج محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد يشير فيه إلى أن الاعلان عن العقوبات سيكون بعد السوبر الإفريقي".

وأضاف: "الماشطة أدلى بتصريح يؤكد بأنه لم يطلع على عقود روي فيتوريا، وهو تصريح غريب جدا لأنه من المفترض أنه أهم (دماغ قانونية) داخل الجبلاية، وهي كارثة حقيقية، خصوصا بعدما كشف أنه فوجئ ببعض بنود التعاقد".

وواصل: "أخيرًا تحركت لجنة الانضباط لمتابعة الشكاوى، لقد نسيت أن هناك لجنة للمحافظة على النظام والانضباط في الدوري المصري ولكنهم أخيرًا أعلنوا أنهم سيصدروا قرارات خلال أيام، فهل كان مقصودًا أن يتم الإعلان عن العقوبات لحين بداية الموسم الجديد؟!.. وهذه القرارات لن تعيد الانضباط لأن الموسم انتهى بعد فوز الأهلي بالدوري.. وبيراميدز بالكأس".