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سر صورة الاحتفال المنتشرة لـ إمام عاشور ووسام أبوعلي

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن الصورة المنتشره للثنائي إمام عاشور ووسام أبو علي، اثارت قلق بعض جماهير الأهلي باحتفال الثنائي.

تابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" البعض شعر بأن الصورة بها ثقه كبيرة ولكن في الحقيقة ان الصورة من فيديو ظهر به وسام يسأل إمام انت بتحتفل كده ليه؟".

وأضاف:" إمام رد على وسام وقال له عشان بحب بلينجهام  وبشوفوا أفضل لاعب في العالم ومثلي الاعلي في هذا المكان".

وأختتم:" الفيديو لم يكن تحضير لاحتفال في مباراة السوبر ضد الزمالك كما قيل من البعض عبر السوشيال ميديا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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