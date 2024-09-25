بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في الرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة بالعاصمة السعودية الرياض.

ويترأس بعثة الأهلي، محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، الذي حرص على التنسيق بشكل كامل مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، حول كافة الأمور والترتيبات الخاصة بإقامة البعثة في السعودية.

وحرص السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والسيد أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة، وضياء حماد نائب السفير، وطاقم السفارة المصرية في الرياض، على الترحيب ببعثة الأهلي، فور وصولها إلى مطار الرياض.

ومن المقرر إقامة لقاء الأهلي والزمالك على بطولة كأس السوبر الإفريقي، في التاسعة مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.