شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يختتم معسكره المغلق بمواجهة سموحة وديا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى معسكره المغلق غدا الخميس بمواجهة قوية أمام سموحة باستاد الإسكندرية، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية التجريبية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى للفريق خلال فترة المعسكر.

وكان فريق البنك الأهلي حقق الفوز على نظيره بروكسى أحد أندية القسم الثانى بثنائية نظيفة، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل.

أحرز أهداف فريق البنك الأهلى أسامة فيصل ومحمد بسيونى، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى خلال فترة المعسكر المغلق ببرج العرب.

ويسعى طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الاهلى من تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا قبل بداية الموسم الجديد.