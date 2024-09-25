شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2005 يهزم زد 3 – 2 فى ثانى جولات دورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك مواليد 2005 على نظيره زد بنتيجة 3 – 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء فى ثانى جولات بطولة دورى الجمهورية، ليتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة.

وحقق زمالك 2005 الفوز على حرس الحدود فى الجولة الأولى بنتيجة 3 – 0 ليحصد الـ 6 نقاط بعد أول جولتين فى بطولة الجمهورية للناشئين.

ويترأس بدر حامد قطاع ناشئى الزمالك، ويبذل قصارى جهده من اجل تطوير القطاع فى جميع المراحل السنية، حيث يأمل فى تحقيق الزمالك مكاسب مادية من القطاع، وافادة الفريق الأول بتصعيد لاعبين مميزون فى الفترة المقبلة.