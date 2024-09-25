شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها خوض الزمالك لأولى تدريباته اليوم بالسعودية استعدادا لمواجهة الأهلى بعد غدا الجمعة على كأس السوبر الأفريقي، وموريتانيا تحدد موعد مباراتها مع منتخب مصر بتصفيات أفريقيا.

موريتانيا تحدد موعد مباراتها مع منتخب مصر بتصفيات أفريقيا

حدد الاتحاد الموريتانى لكرة القدم يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل، موعدا لمواجهة منتخب مصر فى الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا، على أن تنطلق المباراة فى الرابعة عصرا بتوقيت موريتانيا السادسة مساء بتوقيت مصر.

مران الزمالك الأول في السعودية .. تدريبات بدنية وبرنامج خاص للحراس

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وصلة هزار وبوس الشعار.. شاهد ماذا دار بين شيكابالا وناصر ماهر قبل سوبر القرن

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل جلسة تصوير لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى في السوبر الأفريقي المقرر لها بعد غد، الجمعة، في السعوية.

شاهد.. وصول بعثة الأهلى السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك

وصلت منذ قليل بعثة فريق الاهلى الى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى ضد الزمالك على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

عمر كمال ينافس محمد هانى على قيادة الجبهة اليمنى للأهلى فى السوبر الأفريقى

يدرس الجهاز الفني للأهلي منح فرصة المشاركة لعمر كمال من أجل قيادة الجبهة اليمنى في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بعد غد الجمعة في السعودية، حيث برز اسم اللاعب في ظل رغبته في تكوين جبهة قوية من الجبهة اليمنى للفريق الأحمر.

7 غيابات عن قائمة الأهلى المسافرة إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقى

شهدت قائمة الأهلى المسافرة إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقى غياب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، بعدما اصطحب مارسيل كولر المدير الفنى 23 لاعبا فى رحلة السفر لخوض القمة أمم الزمالك مساء الجمعة القادم على ملعب المملكة أرينا.