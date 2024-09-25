شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد يكشف فى بودكاست الخليج 365 عن 5 لاعبين رفضوا التعامل مع الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير عبد الحميد، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه بعد سفر عصام الحضري لسيون السويسري كانت هناك حالة غضب، وكان هناك أكثر من لاعب من اللاعبين الكبار طالبونا بعدم التعامل مع الحضرى.

وأضاف أمير عبد الحميد في "بودكاست الخليج 365" مع محمد مراد أن محمد بركات وشادي محمد ووائل جمعة وآخرين طالبونا بعدم التحدث مع الحضري، ونفس الأمر لبعض المسئولين وهذا كان أمرا طبيعيا ولكنه لم يدم طويلا بحكم العلاقة بين هؤلاء اللاعبين والحضري والمقابلات التي جمعتهم سواء في المنتخب أو بعض الإعلانات وقتها.

وأضاف عبد الحميد أن الحضري أفضل حراس الأهلي ومنتخب مصر، وأن الحضرى كان على تواصل معه ويحفزه في بعض المباريات التي لعبتها مع الأهلي عقب رحيله.