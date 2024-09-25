"هزيمة في أول مباراة".. تاريخ مواجهات الأهلي في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبلة الموافق 27 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المملكة أرينا" في السعودية.

ويعد الأهلي، هو صاحب الرقم التاريخي في عدد الحصول على لقب بطولة السوبر الأفريقي، برصيد 8 ألقاب وبفارق 4 ألقاب عن صاحب المركز الأول نادي الزمالك.

وسبق للأهلي، خوض نهائي السوبر الأفريقي من قبل في 11 مناسبة، تمكن خلالهم من حصد اللقب في 8 مناسبات، وتعرض للهزيمة في 3 مباريات.

وتعرض النادي الأهلي للهزيمة في نهائي السوبر الأفريقي أمام كلا من، الزمالك في نهائي البطولة عام 1994، وفاق سطيف الجزائري في نهائي عام 2015 بركلات الترجيح،

وكانت الهزيمة الثالثة للنادي الأهلي، في نهائي البطولة عام 2023 أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل.

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