شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ محمد أبو جبل قبل الانتظام فى تدريبات البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، لاختبار طبى أخير قبل الانتظام في الجماعية للفريق استعدادا لانطلاق مباريات الموسم المقبل، عقب الشفاء من الإصابة بالرباط الصليبى التى تعرض لها الموسم الماضى.

وينتظم محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق يوم الاثنين المقبل عقب عودة الفريق من معسكر برج العرب، والراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين.

وكان طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، قرر خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد. وخاض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.