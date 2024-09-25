شكرا لقرائتكم خبر عن العمراوى يضيف ميدالية جديدة لمصر فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف فى المياه المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مروان العمراوي لاعب المنتخب المصري للسباحة بالزعانف بالميدالية الفضية في سباق 1 كم زعانف مزدوجة عمومي رجال ببطولة العالم للمياه المفتوحة (ناشئين وعمومي وأساتذة)، المقامة خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري بمدينة مرسيليا في فرنسا.

وأصبح رصيد مصر من الميداليات في اليوم الأول من البطولة 5 ميداليات بواقع ذهبية و4 فضيات جاءت كالتالي:

توج حسن محمد الدفراوي بذهبية 1 كم مونو (ناشئين). فيما فاز بالميداليات الفضية كلا من: مهاب إيهاب حلمي في سباق 1 كم مونو (ناشئين)، وغادة محمد وردة في سباق 1 كم مونو (ناشئات)، وندى مجدى أبو مسلم في سباق 1 كم مونو (عمومي سيدات)، بالإضافة الى مروان العمراوي في سباق 1 كم زعانف مزدوجة.

وقد التقت آنا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والتي أشادت بالطفرة التي يشهدها الاتحاد المصري في الآونة الأخيرة برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 19 لاعبًا في منافسات الناشئين والعمومي الأساتذة. وتضم قائمة اللاعبين في منافسات الناشئين والعمومي 16 لاعبًا (7 رجال و9 سيدات) والرجال هم: إياد احمد، شهاب شريف، مهاب إيهاب، أحمد عمرو، حسن الدفراوي، محمود وليد، مروان العمراوي.

فيما تضم قائمة السيدات كلا من: نبيلة حسن، بسملة صبحي، ندى مجدي، ملك شريف، غادة محمد، جودي رضا، شهد حسام، ملك محمد، سلمى سعد.

بينما تشارك مصر في منافسات الأساتذة بثلاثة لاعبين هم: سما علي سلطان، غادة احمد شعت، وليد احمد فؤاد.

ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني شريف حبيب، والمدربان حسن منير وعبد الله عبد الجليل، ويرافقهم الحكم الدولي محمد أحمد سعد، والإداري إسلام حمص، فيما يرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.