شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الأول في السعودية .. تدريبات بدنية وبرنامج خاص للحراس والان مع تفاصيل الخبر

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الحصة التأهيلية إلى فقرتين، الأولى تضمنت تدريبات تأهيلية متنوعة سواء بالركض حول الملعب أو أداء تدريب باستخدام الأدوات المخصصة، وتضمنت الفقرة الثانية تدريبات خفيفة باستخدام الكرة، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتمرير فيما بينهم.

وواصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وأدى "الونش" العديد من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب لتجهيزه للمشاركة في التدريبات بعد خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على منح اللاعب العديد من التعليمات لتنفيذها خلال أداء التأهيل.

وتولي جواو ميجيل مخطط الأحمال و ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة بجانب باقي أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على متابعة حالة اللاعبين البدنية من خلال معاونيه الذين قاموا بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بالحصة التأهيلية.

بينما خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وقام لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بالفريق، بتقسيم الحصة التدريبية الخاصة بالحراس إلى فقرتين، الأولى تضمنت تدريبات تأهيلية لعدة دقائق لرفع معدلات اللياقة البدنية للحراس.

وشهدت الفقرة الثانية التركيز على التدريبات الفنية، منها التسديد على المرمى من أماكن متنوعة، بجانب التعامل مع الكرات العرضية.

وحرص لويس فيسنتي على الاجتماع بالثلاثي و طالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.