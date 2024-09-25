شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار وبوس الشعار.. شاهد ماذا دار بين شيكابالا وناصر ماهر قبل سوبر القرن والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل جلسة تصوير لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى في السوبر الأفريقي المقرر لها بعد غد، الجمعة، في السعوية.

ونشرت صفحة "كاف" فيديو لاعبى الزمالك خلال أداء جلسة التصوير الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والتي ظهر فيها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق خلال طلبه من ناصر ماهر تقبيل شعار القلعة البيضاء.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف وتتويجه باللقب القارى.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بـ دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.