شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم دلفى فى ثان جولات مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره دلفى بنتيجة 37-28 فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال فى هذا الموسم بالدور الأول والذى انطلق الجمعة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر انطلاقه 27 من نفس الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.