شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مران الزمالك الأول فى السعودية بحضور حسين لبيب والان مع تفاصيل الخبر

انطلق المران الأول لفريق الزمالك على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وبدأ مران الفريق بجلسة بين البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها المدرب على ثقته التامة في جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة المُقبلة.

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة أداء التدريبات والعمل بكل جدية وتركيز استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون له على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات استعداداً للمواجهة المُقبلة.

وحرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، على حضور المران الأول للأبيض.

جاء ذلك من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.



وفي نفس الوقت حرص كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على التواجد في المران لمساندة الفريق.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.