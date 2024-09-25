شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول بعثة الأهلى السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل بعثة فريق الاهلى الى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى ضد الزمالك على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

و كان اختتم الأهلي استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقى صباح اليوم على ستاد مختار التتش.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ بفقرات بدنية لمدة 15 دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي تقام على ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.