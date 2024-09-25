سفير مصر بالسعودية ونائب هيئة الترفيه في استقبال بعثة الأهلي بمطار الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - حرص السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والسيد أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة، وضياء حماد نائب السفير والعديد من مسئولي السفارة المصرية في الرياض، على الترحيب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.



وكان الكابتن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري قد استقبلا البعثة لدى وصولها إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، لخوض مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

وخاض الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم أدى الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

ويمتلك النادي الأهلي 8 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، إذ سبق وتوج باللقب في أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي، في المباراة التي تقام على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني، ويعاونه مواطنه عطية عيسي كمساعد أول، بينما سيكون التونسي خليل حساني كمساعد ثاني، والصومالي عمر قرطان حكمًا رابعًا. وسيتواجد بغرفة تقنية الفيديو الحكمة الجنوب الإفريقية أوكانا ماكليما، ويعاونها الثنائي المغربي توم أبو نجيل وزكريا برنيسي.