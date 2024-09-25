بحضور رئيس النادي.. الاسماعيلي يواصل استعداداته للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية ، وذلك خلال فترة الإعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

المران شهد حضور المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة و مصطفى شلة أمين الصندوق و أحمد عبد الرحمن و شوقي عوض عضوا مجلس الإدارة الذين حرصوا على مساندة اللاعبين من خارج الخطوط.

كما عاد مروان حمدي جناح الفريق للتدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته ، بينما حصل هشام محمد لاعب الوسط على راحة من المران بعد حصوله على إذن مسبق.

المران اشتمل على مجموعة من التدريبات الخططية بغرض رفع المعدلات المهارية للاعبين ،قبل أن يشتمل على تقسيمة بمنتصف الملعب وسط حالة من الحماس والإصرار للاعبين على إثبات جدارتهم.

وخاض حراس المرمى تدريبات خاصة حول سبل التعامل مع العرضيات والتسديدات بعيدة المدى.