السوبر الأفريقي .. سمير عدلي وقمصان في استقبال بعثة الأهلي بمطار الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - حرص سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، لدى وصولها إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، لخوض مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.



وكان سامي قمصان قد غادر إلى الرياض بصحبة سمير عدلي المدير الإداري قبل سفر البعثة بـ٢٤ ساعة من أجل تجهيز كل الترتيبات الخاصة بالإقامة، وملعب التدريب والتنقلات استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأخير صباح الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ثم توجهت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى الرياض.

ويترأس بعثة الأهلي، محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي حرص على التنسيق بشكل كامل مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة حول كافة الأمور والترتيبات الخاصة بإقامة البعثة في السعودية.

ومن المقرر إقامة لقاء الأهلي والزمالك على بطولة كأس السوبر الإفريقي، في التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.