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تعليمات ومحاضره فنيه من جوميز للاعبى الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأفكار الخططية للاعبين خلال المحاضرة، و كلف البعض بمهام خاصة لتنفيذها خلال التدريبات لتطبيقها في المواجهة المُقبلة.

وفي نفس الوقت قام جوميز بمنح بعض اللاعبين تعليمات بشكل منفرد عقب انتهاء المحاضرة الفنية.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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