العمراوي يضيف ميدالية جديدة لمصر في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة

ياسر رشاد - القاهرة - توج مروان العمراوي لاعب المنتخب المصري للسباحة بالزعانف بالميدالية الفضية في سباق 1 كم زعانف مزدوجة عمومي رجال ببطولة العالم للمياه المفتوحة (ناشئين و عمومي وأساتذة) المقامة خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري بمدينة مرسيليا في فرنسا.

وأصبح رصيد مصر من الميداليات في البطولة 5 ميداليات بواقع ذهبية و4 فضيات جاءت كالتالي.

حيث توج حسن محمد الدفراوي بذهبية 1 كم مونو (ناشئين)

فيما فاز بالميداليات الفضية كلا من: مهاب ايهاب حلمي في سباق 1 كم مونو (ناشئين)، وغادة محمد وردة في سباق 1 كم مونو (ناشئات)، وندى مجدي ابو مسلم في سباق 1 كم مونو (عمومي سيدات) بالإضافة الى مروان العمراوي في سباق 1 كم زعانف مزدوجة.

وقد التقت السيدة انا ارزانوفا رئيس الاتحاد الدولي للغوص والتي اشادت بالطفرة التي يشهدها الاتحاد المصري في الآونة الاخيرة برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 19 لاعبًا في منافسات الناشئين والعمومي الأساتذة.

وتضم قائمة اللاعبين في منافسات الناشئين والعمومي 16 لاعبًا (7 رجال و 9 سيدات) والرجال هم: اياد احمد، شهاب شريف، مهاب ايهاب، احمد عمرو، حسن الدفراوي، محمود وليد، مروان العمراوي.

فيما تضم قائمة السيدات كلا من: نبيلة حسن، بسملة صبحي، ندى مجدي، ملك شريف، غادة محمد، جودي رضا، شهد حسام، ملك محمد، سلمى سعد.

بينما تشارك مصر في منافسات الأساتذة بثلاثة لاعبين هم: سما علي سلطان، غادة احمد شعت، وليد احمد فؤاد.

ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني شريف حبيب، والمدربان حسن منير و عبد الله عبد الجليل، ويرافقهم الحكم الدولي محمد احمد سعد، والإداري اسلام حمص، فيما يرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.