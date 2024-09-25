4 لاعبين من الأهلي خارج قائمة السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، علي استبعاد 4 لاعبين من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد الزمالك، الغريم التقليدي.

يواجه فريق الأهلي، نظيره الزمالك في مباراة كأس السوبر الإفريقي على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض، يوم الجمعة المقبل عند تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتغادر بعثة فريق الأهلي، اليوم الأربعاء، نحو المملكة العربية السعودية استعداداً لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

4 لاعبين خارج قائمة الأهلي ضد الزمالك بقرار فني

شهدت قائمة الأهلي المختارة لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي، استبعاد 4 لاعبين لأسباب فنية وهم؛ الحارس الشاب مصطفى مخلوف والظهير الأيمن خالد عبدالفتاح وثنائي الوسط كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

بينما يغيب عن مباريات الأهلي في الوقت الحالي نتيجة الإصابة، كلاً من؛ التونسي علي معلول وكريم فؤاد وسمير محمد ومحمد عبدالله.

وتضم قائمة الأهلي، التي تسافر الليلة إلى السعودية، 23 لاعباً لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي على أن يتم استبعاد 3 لاعبين من القائمة النهائية حيث تنص لائحة البطولة على اختيار 20 لاعباً فقط بالقائمة الخاصة لطرفي المباراة.

ويتواجد 3 حراس مرمى في قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، كما انضم المدافع المغربي أشرف داري بعد تعافيه من الإصابة إضافة إلى وجود الوافد الجديد عمر الساعي.