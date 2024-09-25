رئيس الفيفا: المغرب يعرف كيف يرحب بالناس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط:قال جياني إيفانتينو،رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا)،إن "المغرب يعرف كيف يرحب بالناس"،وأنه "بلد يعشق كرة القدم".

وشدد إيفانيتنو على أنه مقتنع بأن المملكة "ستوفر منصة استثنائية للشباب خلال الدورات الخمس المقبلة من كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في مارس الماضي عن اختيار المغرب لتنظيم الدورات الخمس المقبلة لنهائيات كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة، والتي ستنظم سنويا بالمملكة، بدءاً من 2025 حتى 2029.

وأَضاف إيفانتينو في كلمة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أرفقها بشريط يوثق للقائه برئيس الحكومة المغربية : "سعدت بلقاء رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، واكتشاف شغفه برياضتنا ، واعربت عن امتناني له ولجلالة الملك محمد السادس على دعمهما المتواصل".

وأضاف: "تحدثنا أيضاً عن الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم في عام 2030. يستعد المغرب بصفته البلد المرشح لاستضافة هذه البطولة لتوحيد العالم وإلهام شبابه، وأتشوق إلى رؤيتهم وهم يبنون على نجاحاتهم الأخيرة على الساحة العالمية".

وكان إيفانيتو قد أشاد في تصريح للصحافة، عقب اللقاء الذي جمعه امس بأخنوش، بالمشاريع التي يتم إنجازها في مختلف مدن المملكة، معربا عن يقينه بأن "المغرب سيكون بلدا مضيفا رائعا".

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس (الفيفا) عن امتنانه للملك محمد السادس، "الشغوف بكرة القدم، على غرار المغاربة قاطبة"، وذلك على كل ما يبذله "من أجل رياضتنا، ومن أجل رياضة كل المغاربة، كرة القدم".

وذكر إنفانتينو، حسب وكالة الأنباء المغربية، بأن من المرتقب صدور قرار مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تنظيم كأس العالم 2030 في ديسمبر المقبل. وأضاف: "عقب مناقشاتي، وكما نعلم أن المغرب بلد كرة القدم، فإن كل شيء جاهز".

وزاد قائلا : "سنستضيف العالم في المغرب، لذلك فإننا نعبر منذ الآن عن ابتهاجنا. هناك مشاريع كبرى، وملاعب جيدة، ومدن خلابة، ومواطنون سيستقبلون الجميع بالترحاب".

كلام الصور:

من لقاء رئيس الفيفا برئيس الحكومة المغربية في نيويورك