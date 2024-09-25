شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب الشباب لخوض المران الأول استعدادا للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، لخوض المران الأول بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب نادى الشباب لخوض المران، وفقاً للبرنامج التدريبى الموضوع للفريق من قبل الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجارى على لقب كأس السوبر الأفريقى على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.