شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طارق مدافع الزمالك يقترب من الانتقال إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالأربعاء، 25 سبتمبر 2024 06:00 م
بات محمد طارق مدافع الزمالك على أعتاب الانتقال إلى الجونة فى صفقة انتقال حر بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
ويخوض محمد طارق تدريباته في الفترة الحالية مع الجونة لكنه لم يوقع على عقود انتقاله إلى الفريق الساحلى بشكل رسمي.
ووقع محمد محمود لفريق الجونة لمدة 3 سنوات عقب إنهاء التعاقد مع فريق مودرن سبورت بالتراضى بين الطرفين.
وحصل فريق الجونة على خدمات اللاعب عقب المنافسة مع فريق سيراميكا، لكن مسئولى الفريق الساحلى أقنعوا اللاعب بالانضمام إلى الفريق للحصول على فرصة كبيرة للمشاركة فى المباريات واستعادة مستواه الفترة المقبلة.
وشارك محمد محمود مع فريق مودرن سبورت الموسم الماضى فى 12 مباراة فقط.
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