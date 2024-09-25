"قابل للزيادة وينفذ بعد مواجهة الزمالك".. كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بهذا القرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة أسبوع عقب خوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي، بعد غد الجمعة، في التاسعة مساء، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياضة بالسعودية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن كولر أخطر اللاعبين بمنحهم راحة سلبية لمدة أسبوع عقب مواجهة الزمالك قابلة للزيادة وسوف يتم إخطارهم في وقت جديد.

وأضاف المصدر، أن الأمر يتوقف على بطولة السوبر المصري للأبطال، وإذا كان سيقام يوم 20 أكتوبر فإن الفريق سيعود للتدريبات يوم 5 أكتوبر بينما إذا تم تأجيله لشهر ديسمبر فقد تزيد أجازت الفريق إلى 10 أيام.

وكانت بعثة الفريق الأحمر غادرت منذ قليل مطار القاهرة الدولي؛ في طريقها إلى المملكة العربية السعودية؛ ‏لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

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