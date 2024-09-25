السوبر الأفريقي .. طائرة الأهلي تغادر القاهرة متجهةً إلى الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.



وحرص محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

واختتم الأهلي استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ بفقرات بدنية لمدة ١٥ دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الإفريقي في المباراة التي تقام على ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني