النشاط الرياضي بالأهلي يُعلن ضم خالد عادل لاعب طائرة سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه تم إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد عادل قادمًا من صفوف نادي سبورتنج لدعم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة.



‎وأضاف العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانتقال للنادي لمدة 4 مواسم، بعدما أنهى النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

‎وأوضح مدير النشاط الرياضي أن اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة، إلى جانب رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأهلي.

‎وأشار إلى أن تعاقدات فرق النشاط الرياضي الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات خلال الموسم الجديد.