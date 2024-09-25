شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تحدد موعد مباراتها مع منتخب مصر بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الموريتانى لكرة القدم يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل، موعدا لمواجهة منتخب مصر فى الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا، على أن تنطلق المباراة فى الرابعة عصرا بتوقيت موريتانيا السادسة مساء بتوقيت مصر.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الراس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

فى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.