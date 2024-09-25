شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينافس محمد هانى على قيادة الجبهة اليمنى للأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس الجهاز الفني للأهلي منح فرصة المشاركة لعمر كمال من أجل قيادة الجبهة اليمنى في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بعد غد الجمعة في السعودية، حيث برز اسم اللاعب في ظل رغبته في تكوين جبهة قوية من الجبهة اليمنى للفريق الأحمر.

ويدرس كولر الدفع بعمر كمال بسبب إجادته الأدوار الدفاعية ولعب الكرات العرضية مع لاعبي الخصم أفضل من محمد هاني، بخلاف أنه يرغب في تقديم الدعم الهجومي، كما هو الحال بالنسبة للمغربي يحيى عطية الله للتقدم وتقديم الدعم الهجومي ولعب الكرات العرضية لزملائه.

ورغم تفكير كولر في الدفع بعمر كمال لقيادة الجبهة اليمنى، لكن تبقى حظوظ محمد هاني كبيرة في المشاركة بالسوبر واستمرار قيادة الجبهة اليمنى، بعدما شارك أساسيا في مباراتي جورماهيا الكيني بدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلى مرة واحدة فقط فى السعودية غداً الخميس على ملعب الهلال السعودى قبل خوض السوبر الإفريقي التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.