شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يفسخ التعاقد مع مروان محسن والمغربى عبد الكبير الوادى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو مودرن سبورت على فسخ التعاقد مع ثلاثى الفريق مروان محسن وطارق طه والمغربى عبد الكبير الوادى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن المقرر أن يتم فسخ التعاقد مع اللاعبين بالتراضى بين الطرفين.

واتفق الجهاز الفنى لـ مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف، على خوض أولى وديات معسكر الإسكندرية، أمام فريق الأولمبى، والتى من المقرر إقامتها غداً الخميس، وذلك ضمن سلسلة وديات الفريق على هامش معسكر برج العرب، وذلك لتجهيز اللاعبين استعداداً للموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى مودرن سبورت مرانا صباحيا اليوم وآخر مسائياً بمعسكره المغلق ببرج العرب لرفع اللياقة البدنية للاعبين.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي..

حراسة المرمى: محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.