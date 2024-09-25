شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر القاهرة فى طريقها إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محمد الغزاوى، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، فى طريقها إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى ضد الزمالك على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

وحرص محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، على متابعة كل الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للفريق وجهازه الفني.

واختتم الأهلى استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ بفقرات بدنية لمدة 15 دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس السوبر الأفريقي في المباراة التي تقام على ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويديرها الحكم الليبي معتز الشلماني.