شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25-9-2024 العديد من الأخبار الهامة، والتى جاء فى مقدمتها الأهلى يختتم تحضيراته قبل السفر إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقي وجلسة بين مسئولي الكاف والزمالك في السعودية.

مران الأهلى.. 15 دقيقة تدريبات بدنية وكولر يركز على الجوانب الخططية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

جلسة بين مسئولى كاف والزمالك فى السعودية للترتيب لمباراة السوبر الأفريقى

زار وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صباح اليوم الأربعاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

كولر يحاضر لاعبى الأهلى فى ختام التحضيرات قبل السفر للسعودية.. فيديو

عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محاضرة مع اللاعبين شرح خلالها العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.‏

صافرة مصرية تدير قمة باراجواى وأفغانستان فى ثمن نهائى مونديال الصالات.. اليوم

يظهر اليوم الأربعاء، المصريان طارق سامي ومحمد حسن مجددا في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024، حينما يدير الثنائي مباراة باراجواي وأفغانستان في دور الـ 16 من المونديال العالمي.

إمام عاشور: مستعدون للفوز بكأس السوبر.. وأشعر أننى تربيت فى الأهلى

أكد إمام عاشور لاعب النادى الأهلى أنه وزملاؤه الفريق مستعدون لنهائى كأس السوبر الأفريقى، الذى سيجمعهم مع الزمالك فى التاسعة مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر بملعب "المملكة أرينا"، بالرياض، المملكة العربية السعودية.

جوميز يحذر لاعبى الزمالك من خطورة الفرص الضائعة أمام الأهلى فى السوبر

حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبيه من آفة إهدار الفرص أمام الأهلى فى مباراة السوبر الأفريقى، والتى فرضت نفسها على الفريق الفترة الماضية.

رابطة الأندية تجرى قرعة الدورى فى الموسم الجديد قبل معسكر المنتخب

استقرت رابطة الأندية المحترفة على إجراء قرعة الدورى فى الموسم المقبل، وإعلان جدول مباريات الدور الأول، قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني المقرر بدايته في نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.