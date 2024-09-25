شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات عن قائمة الأهلى المسافرة إلى السعودية لخوض السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قائمة الأهلى المسافرة إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقى غياب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، بعدما اصطحب مارسيل كولر المدير الفنى 23 لاعبا فى رحلة السفر لخوض القمة أمم الزمالك مساء الجمعة القادم على ملعب المملكة أرينا.

وغاب عن قائمة الأهلي كلا من كريم الدبيس وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وسمير محمد ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله ومصطفى أبو الخير.

واختار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى قائمة فريقه التى ستسافر إلى السعودية لخوض مباراة الزمالك مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا، حيث يستعد الفريق الأحمر للسفر إلى الرياض بعد قليل.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة للسعودية كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ، محمد هاني، يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، رضا سليم، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، عمر الساعي.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلى.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلى مرة واحدة فقط فى السعودية غداً الخميس على ملعب الهلال السعودى قبل خوض السوبر الأفريقي التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.