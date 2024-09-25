شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كولر فى لقاء السوبر الأفريقى أمام الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى بكل قوة لمباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بعد غد الجمعة فى السعودية، من أجل التتويج باللقب القارى الذى أخفق فى حصده فى النسخة الماضية بعد الخسارة من اتحاد العاصمة الجزائرى.

مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى يفكر فى أكثر من سيناريو بشأن مباراة السوبر سواء خطة اللعب والأسماء التي سيتشارك بشكل أساسي أو تعطيل مفاتيح لعب المنافس والاعتماد على خطة جديدة تمكنه من السيطرة على اللعب واختراق خطوط الغريم.

كيف يفكر كولر في تشكيل الأهلي بالسوبر؟

استقر كولر على عدد كبير من المراكز التي ستشارك بشكل أساسي خاصة في حراسة المرمى والظهيرين وثلاثي الوسط وقلب الدفاع والجناح ورأس الحربة، حيث من المتوقع ألا يشهد التشكيل مفاجآت كثيرة.

من أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة أساسيا؟

هناك عدد كبير من اللاعبين ضمنوا مشاركتهم أساسيا مثل محمد الشناوي ويحيى عطية الله ورامي ربيعة وإمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق ووسام أبو علي وحسين الشحات.

هل هناك مراكز لم يتم حسمها من المشاركة الأساسية؟

يوجد أكثر من مركز لم يتحدد مشاركتهم أساسيا بشكل نهائي مثل قلب الدفاع الثاني بجوار رامي ربيعة والجناح الأمن سواء مشاركة بيرسي تاو أو طاهر محمد أو رضا سليم.

كيف يفكر كولر في دراسة الخصم؟

ينوي كولر تضييق المساحات على مفاتيح لعب الزمالك وفرض رقابة على أهم لاعبيه مثل أحمد مصطفى زيزو وناصر ماهر وسيف الجزيري والصفقات الجديدة حال مشاركة أيا منهم في السوبر.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلى مرة واحدة فقط فى السعودية غداً الخميس على ملعب الهلال السعودى قبل خوض السوبر الأفريقي التى سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.