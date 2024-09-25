شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 تصريحات للأسطورة توتى خلال زيارته لمصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تواجد الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتى فى مصر لحضور مؤتمر الإعلان عن انطلاق مدرسة عالمية لكرة القدم، وخلال الزيارة أدلى بعدة تصريحات هامة جاءت كالتالى ..

أن محمد صلاح نجم الكرة المصرية لم يحتاج إلى نصائح عند قدومه إلى روما، فهو كان يعرف كل شىء ويعرف اللغة الإيطالية جيدا.

وتابع توتي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى ظهور أكثر من محمد صلاح فى الدوريات العربية والأفريقية والعالمية".

وأضاف توتي أن الكرة الأفريقية والعربية تحتاج وقتا لتكون أفضل مما هى عليه وحتى تصل للعالمية.

وأكد توتى أسطورة منتخب إيطاليا ونادي روما عن فخره واعتزازه بالتواجد فى مصر، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على منحه الفرصة للتواجد هنا.

وقال توتى خلال المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن انطلاق مدرسة فرانشيسكو توتى أول مدرسة عالمية على أرض مصرية لكرة القدم: "أتمنى فتح المدارس الرياضية فى مصر والشرق الأوسط باسمى لاكتشاف مواهب جديدة تكمل المسيرة". وأضاف توتى: "كنت فخورا باللعب بجوار أفضل لاعبى العالم وهو محمد صلاح".