رسميا.. لاعب الأهلي ينتقل إلى نادي زد لمدة 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نجح فريق زد، في الحصول على خدمات عمار حمدي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر مطلع، أن عمار حمدي انتقل إلى صفوف فريق زد، بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة، بعد موافقة النادي الأهلي.

وأوضح المصدر، أن عمار حمدي وقع لنادي زد لمدة 4 سنوات، وانتظم في تدريبات الفريق منذ يومين.

وكان عمار حمدي، رحل من صفوف النادي الأهلي الموسم الماضي، إلى نادي المقاولون العرب على سبيل الإعارة، ثم عاد مرة أخرى للأحمر ولكن السويسري مارسيل كولر المدير الفني أكد عدم الحاجة إلى جهوده.

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