8 لاعبين يغيبون عن الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اتجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، لخوض نهائي كأس السوبر الأفريقي ضد الزمالك.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اختيارات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، لخوض السوبر الأفريقي، وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع، محمد هاني، عمر كمال عبدالواحد، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله

خط الوسط، عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، عمر الساعي

خط الهجوم، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، سام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا

ويغيب عن صفوف الأهلي لخوض السوبر الأفريقي 8 لاعبين وهم، كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومصطفى أبو الخير وسمير محمد ومصطفى مخلوف لأسباب فنية، كريم فؤاد وعلي معلول للإصابة.

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