عبد المنعم في قائمة نيس لمواجهة سوسيداد بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي نيس الفرنسي عن قائمة الفريق لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، حيث شهدت القائمة تواجد الدولي محمد عبد المنعم.





تقام المباراة اليوم الأربعاء على أرض ملعب نيس، ويأمل الفريق في تحقيق بداية قوية في البطولة.

انضم عبد المنعم إلى نيس قادمًا من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد شارك في مباراتين بالدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث لعب واحدة كأساسي والأخرى كبديل، محققًا 112 دقيقة من المشاركة.

قدم المدافع المصري مستوى جيد خلال تلك المباريات، مما يعكس تأقلمه السريع مع الفريق قبل انتقاله إلى نيس، خاض عبد المنعم 115 مباراة مع الأهلي وسجل 8 أهداف.

