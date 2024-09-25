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رفاعى يطلب من الزمالك حسم مصيره مع الفريق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 12:45 م

طالب أحمد رفاعى لاعب فريق الزمالك مسئولى النادى بتحديد مصيره مع الفريق خلال الميركاتو الصيفى، فى ظل وضعه على قائمة الانتظار بالفريق.

وكان الزمالك تمسك بانتقال اللاعب إلى غزل المحلة على سبيل الإعارة فقط ورفض فكرة البيع، في الوقت الذى يرغب المحلة فى ضم اللاعب عن طريق الشراء، مقابل رغبة الزمالك فى انتقال اللاعب على سبيل الإعارة فقط لإكسابه المزيد من الخبرات ثم عودته مرة أخرى لصفوف الأبيض.

وكشف مصدر لـ الخليج 365 أن رفاعى عقده مع الزمالك ينتهى في يناير المقبل، أي من حقه التوقيع لأى فريق دون الرجوع لإدارة ناديه، لذلك طلب اللاعب من الزمالك عدم وضعه فى قائمة الانتظار وتحديد مصيره سواء بتجديد عقده مع الأبيض أو الموافقة على بيعه لأى ناد بالدورى الممتاز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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